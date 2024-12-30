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В Казахстане сообщили, когда представят предварительные причины крушения самолета в Актау

Ластаев: предварительные причины авиакатастрофы в Актау озвучат в течение месяца
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Global Look Press

Предварительные результаты расследования по авиакатастрофе в Актау будут озвучены в течение 30 дней, заявил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что эксперты кропотливо занимаются расследованием.

До этого в Минтрансе Казахстана заявили, что комиссия по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines под Актау вылетела в Бразилию, чтобы передать черные ящики.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. Перед крушением экипаж воздушного судна запросил экстренную посадку. По данным МЧС Казахстана, на борту самолета находились 69 человек, включая пятерых членов экипажа.

27 декабря министр транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявил, что причиной крушения самолета стало «вмешательство извне». По словам министра, на внешнее воздействие на лайнер указывают обломки самолета и показания свидетелей.

Ранее появилось видео из салона после крушения Embraer в Актау.

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Крушение самолета в Казахстане
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