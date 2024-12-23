В России узнали об угрозе Санду, если Молдавия не получит газ

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если Россия не найдет способ доставить республике газ, то Кишинев «отыграется» на Приднестровье. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

Известно, что Санду провела с руководством правительства Молдавии совещание по вопросам энергетической безопасности страны, связанных в том числе с возможными трудностями энергоснабжения после того, как истечет срок подписанного между Украиной и Россией договора о транзите природного газа.

По данным СВР РФ, Санду отдала приказ завести уголовные дела в отношении руководства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики «за сепаратизм», а рядовых жителей региона подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 мск), так как пятилетний контракт истекает. Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Также в СВР РФ заявили, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье. В ведомстве отметили, что никто не может с точностью сказать, что она не попытается начать войну.

Ранее ЕС закупил газ у Мексики на €35 млн из-за остановки транзита российского СПГ.