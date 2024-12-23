Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России узнали об угрозе Санду, если Молдавия не получит газ

СВР: Санду угрожает отыграться на Приднестровье, если Россия не доставит газ
close
Vladislav Culiomza/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что если Россия не найдет способ доставить республике газ, то Кишинев «отыграется» на Приднестровье. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, передает РИА Новости.

Известно, что Санду провела с руководством правительства Молдавии совещание по вопросам энергетической безопасности страны, связанных в том числе с возможными трудностями энергоснабжения после того, как истечет срок подписанного между Украиной и Россией договора о транзите природного газа. 

По данным СВР РФ, Санду отдала приказ завести уголовные дела в отношении руководства непризнанной Приднестровской Молдавской Республики «за сепаратизм», а рядовых жителей региона подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил во время выступления в Верховной раде, что Киев прекратит транзит российского газа 1 января 2025 года с 07:00 часов утра по местному времени (08:00 мск), так как пятилетний контракт истекает. Шмыгаль при этом отметил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

Также в СВР РФ заявили, что Санду готовит план военной операции в Приднестровье. В ведомстве отметили, что никто не может с точностью сказать, что она не попытается начать войну.

Ранее ЕС закупил газ у Мексики на €35 млн из-за остановки транзита российского СПГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами