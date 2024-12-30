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Зеленский ликвидировал медкомиссии на Украине

Зеленский подписал закон о закрытии медико-социальных экспертных комиссий
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине перестанут существовать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК), соответствующий закон подписал украинский президент Владимир Зеленский. Информация об этом появилась на сайте Верховной рады.

Согласно документу, с 1 января 2025 года вместо МСЭК начнут работу экспертные комиссии в больницах. Они будут оценивать состояние граждан по критериям международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья.

18 ноября Зеленский подписал закон о реформе МСЭК после скандала с поддельными инвалидностями должностных лиц.

В октябре на Украине произошел скандал из-за массовой выдачи фальшивых справок об инвалидности. Такие диагнозы защищают их обладателей от фронта и дают льготы. Многочисленные нарушители в этой области были найдены среди украинских прокуроров, которые начали покупать фиктивные справки еще до военных действий.

Из-за всплывших подробностей генпрокурор страны подал в отставку, а Зеленский распорядился закрыть все медкомиссии и начать широкие проверки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о массовом вывозе украинских подростков за границу.

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