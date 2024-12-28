Доцент Киевской школы экономики Ольга Купец заявила, что семьи подростков младше 18 лет на западе Украины начали организовывать их вывоз за границу из-за опасений снижения возраста мобилизации. Ее слова приводит «Страна.ua».

«На западной Украине говорили, что просто видят автобусы, наполненные парнями 16-17 лет, в направлении Словакии», — сказала она.

По ее словам, они уезжают не с родителями.

«Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а, скорее, чтобы спастись от мобилизации», — заявила Купец.

Она отметила, что у украинских школьников нет проблем с поступлениями в школы в Словакии или в других странах.

24 декабря украинское издание «Полтавщина» сообщило, что проект о снижении мобилизационного возраста уже лежит на столе в Раде. В том, что такой документ якобы ждет своего одобрения «неохотно признался» представитель 17-й Полтавской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лунич. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что законопроект о снижении призывного возраста по мобилизации на Украине с 25 до 18 лет никогда не рассматривался в парламенте.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия.