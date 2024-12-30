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В Грузии запатентовали Деда Мороза

Центр интеллектуальной собственности Грузии запатентовал Деда Мороза
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Gennadii Khameliyanin/ Global Look Press

В Грузии Дед Мороз превратился в защищенную интеллектуальную собственность. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил национальный центр интеллектуальной собственности Грузии («Грузпатент»).

«Дед Мороз как интеллектуальная собственность Грузии будет защищен «Грузпатентом», — написали представители центра.

В ноябре Mash писал, что Всероссийский Дед Мороз якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге. По информации канала, он также задолжал Федеральной налоговой службе 52 тыс. руб., а на днях юрлицо, отвечавшее за его особняк в Вологодской области, ликвидировали.

Представители Деда Мороза назвали странной эту публикацию и предположили, что поводом стало судебное разбирательство в отношении экс-гендиректора АО «Дед Мороз» и действующей владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг», которая не имеет отношения к главному российскому новогоднему деду.

Роль главного Деда Мороза страны исполняет 47-летний актер Андрей Балин, который живет в Великом Устюге Вологодской области. По данным SHOT, его несколько раз штрафовали за нарушение ПДД — суммарно на 24 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что не верящий в Деда Мороза муфтий отказался от его приглашения в Великий Устюг.

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