Главный Дед Мороз России отреагировал на данные о потере своей резиденции из-за долгов

Появившиеся в СМИ данные о том, что Всероссийский Дед Мороз якобы лишился своей резиденции в Великом Устюге, не соответствуют действительности. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

30 ноября об этом написал Mash. По информации канала, главный российский Дед Мороз также задолжал Федеральной налоговой службе 52 тыс. руб., а на днях юрлицо, отвечавшее за его особняк в Вологодской области, ликвидировали.

Представители Всероссийского Деда Мороза назвали «странной» эту публикацию и предположили, что поводом стало судебное разбирательство в отношении экс-гендиректора АО «Дед Мороз» и действующей владелицы ООО «Резиденция Великий Устюг», которая не имеет отношения к главному российскому новогоднему деду.

«Единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО «Дед Мороз», учрежденное правительством Вологодской области», — говорится в посте.

В нем подчеркивается, что все объекты АО действуют и готовы к приему гостей.

Ранее главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тыс. руб.