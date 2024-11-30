Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей

Главного Деда Мороза России оштрафовали за превышение скорости на нескольких автомобилях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Роль главного Деда Мороза страны исполняет 47-летний актер Андрей Балин, который живет в Великом Устюге Вологодской области. Отмечается, что его уже несколько раз штрафовали за нарушение ПДД, его штрафовали на 24 тысячи рублей.

Кроме того известно, что Балин нарушал правила на разных автомобилях — иномарках из Японии и Южной Кореи.

Однако скорое наступление новогодних праздников позволит актеру без проблем заработать на уплату штрафа. Недавнее исследование Headhunter показало, что артисты, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки во время новогодних праздников, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 52,5 тыс. руб.

При этом максимальная зарплата за такую работу может достигать 100 тыс. руб.

Ранее был раскрыт средний заработок Деда Мороза в России за сезон.