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Главного Деда Мороза России оштрафовали на 24 тысячи рублей

Shot: главного Деда Мороза России оштрафовали на ₽24 тыс. за превышение скорости

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Главного Деда Мороза России оштрафовали за превышение скорости на нескольких автомобилях. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Роль главного Деда Мороза страны исполняет 47-летний актер Андрей Балин, который живет в Великом Устюге Вологодской области. Отмечается, что его уже несколько раз штрафовали за нарушение ПДД, его штрафовали на 24 тысячи рублей.

Кроме того известно, что Балин нарушал правила на разных автомобилях — иномарках из Японии и Южной Кореи.

Однако скорое наступление новогодних праздников позволит актеру без проблем заработать на уплату штрафа. Недавнее исследование Headhunter показало, что артисты, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки во время новогодних праздников, могут рассчитывать на среднюю зарплату в 52,5 тыс. руб.

При этом максимальная зарплата за такую работу может достигать 100 тыс. руб.

Ранее был раскрыт средний заработок Деда Мороза в России за сезон.

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