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Не верящий в Деда Мороза муфтий отказался от его приглашения в Великий Устюг

Муфтий Москвы Аляутдинов отказался от приглашения Деда Мороза в Великий Устюг
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который считает Деда Мороза вымышленным персонажем, не имеющим никакой волшебной силы, отказался от приглашения посетить Великий Устюг, передает ТАСС.

По словам муфтия, он благодарен за приглашение всероссийского Деда Мороза, но не сможет приехать из-за большого количества работы. Аляутдинов призвал россиян «сохранять связь с реальностью» и провести новогодние каникулы не в праздности, а наполнить их вниманием, любовью к близким и своим всесторонним развитием.

Несколько дней назад муфтий объяснил, что мусульманам нельзя верить в Деда Мороза и Снегурочку и обращаться к ним с просьбами. При этом, по его словам, если человек продолжительные выходные рассматривает как повод провести время с родными и близкими и уделить время действительно важному, то во встрече нового календарного года нет ничего предосудительного. Имам подчеркнул, что мусульмане могут обращаться с просьбами и молитвами только к Богу.

Ранее россияне попросили у Деда Мороза любви и сил в 2025-м, несмотря на свое плохое поведение.

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