В России вышел новый указ по иностранцам-нелегалам

Иностранцы, которые находятся в России нелегально, должны до 30 апреля 2025 года урегулировать свое правовое положение или покинуть страну самостоятельно. Такая информация следует из указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

Из текста документа также следует, что положения, которые касаются проверки нахождения иностранцев и лиц без гражданства в реестре, вступят в силу с 5 февраля следующего года. Отмечается, что это произойдет сразу после вступления в силу соответствующих положений федерального законодательства.

Так, согласно новым нормам федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», со следующего года к иностранцам и лицам без гражданства, которые не имеют законных оснований для пребывания на территории России, будет применяться режим высылки.

25 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Москве правоохранительные органы раскрыли канал незаконной миграции и ликвидировали десятки притонов, работницы которых оказывали интимные услуги.

До этого Бабушкинский суд Москвы постановил выдворить из России 25 кубинцев, которые работали на стройке в столице незаконно. Каждому из них также назначили штраф в размере пяти тысяч рублей.

Ранее силовики ликвидировали кол-центр с нелегалами в Москве.