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Полиция ликвидировала 70 притонов с нелегальными мигрантами в Москве

В Москве полиция ликвидировала 70 притонов, в которых работали нелегалы
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МВД России

В Москве правоохранительные органы раскрыли канал незаконной миграции и ликвидировали десятки притонов, работницы которых оказывали интимные услуги. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Полицейские задержали девять организаторов незаконного бизнеса, провели 90 обысков в квартирах на территории Южного, Юго-Восточного и Восточного округов столицы.

«В результате прекращена деятельность 70 притонов для занятия проституцией, выявлено 20 квартир, в которых размещались незаконные мигранты, составлено 135 протоколов об административном правонарушении, в частности, за занятие проституцией и нарушение режима пребывания в РФ», — рассказала Волк.

По информации представителя МВД, полицейским удалось поймать предполагаемого лидера группировки. По предварительной информации, его криминальный доход составлял более пяти миллионов рублей в месяц.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Организация занятия проституцией» и «Организация нелегальной миграции» УК РФ. Пятерых фигурантов арестовали. Четверо находятся под подпиской о невыезде.

Ранее в подмосковной Истре приезжая организовала в квартире притон и попала под уголовное преследование.

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