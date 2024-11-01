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Из России за нелегальный труд выдворят 25 строителей социального дома с Кубы

Из России выдворят 25 кубинцев, незаконно строивших дом «Ярославский» в Москве

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Алексей Майшев/РИА Новости

Бабушкинский суд Москвы постановил выдворить из России 25 кубинцев, которые работали на стройке в столице незаконно. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что кубинцы были подсобными рабочими и не имели разрешения на трудовую деятельность в России. Помимо прочего, им придется выплатить по 5 тысяч рублей в качестве административного штрафа.

«Суд назначил каждому административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы РФ, части фигурантов — путем самостоятельного контролируемого выезда за пределы Российской Федерации, другой части — принудительного перемещения за территорию Российской Федерации», — отметило агентство.

Уточняется, что кубинцы занимались строительством социального дома «Ярославский». Судя по данным на официальном портале правительства Москвы, это здание должны ввести в эксплуатацию в течение 2024 года.

В октябре из России выдворили более двух тысяч мигрантов во время реализации проекта «Нелегал». Кроме того, по итогам работы в России нашлось более 13 тысяч нарушений миграционного законодательства.

Ранее в Подмосковье полиция выявила нелегальных мигрантов в хлебопекарном цеху.

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