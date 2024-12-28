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Силовики ликвидировали кол-центр с нелегалами в Москве

В Москве силовики ликвидировали кол-центр с 38 нелегальными мигрантами

Правоохранительные органы ликвидировали кол-центр на юго-востоке Москвы, где работали 38 нелегалов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Мигранты работали в офисном здании на Ферганской улице. Полицейские задержали нарушителей, когда осуществляли профилактический рейд.

Нелегалов доставили в отделение полиции, где в отношении них составили протоколы по статье «Осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патента» КоАП РФ.

По решению суда все нарушители покинут территорию России. Также каждому из задержанных назначили штраф размером 5 тысяч рублей.

Правоохранители ищут предпринимателей, организовавших бизнес с нарушением трудового законодательства.

Ранее в Москве полиция ликвидировала 70 притонов, в которых работали нелегалы.

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