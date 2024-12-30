Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик пообещал москвичам «волшебную» новогоднюю ночь

Вильфанд пообещал москвичам «волшебную» новогоднюю ночь с морозами и снегом
close
dimbar76/Shutterstock/FOTODOM

В новогоднюю ночь в Москве ожидается похолодание для -4°С. Об этом рассказал «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что днем 31 декабря погода будет теплой, однако ближе к вечеру ожидается «волшебное» похолодание.

«И вот уже вечером 31 декабря начнется понижение температуры. И именно в новогоднюю ночь она понизится в Москве до минус 2 - минус 4», — сказал Вильфанд.

Похожий прогноз сделал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. До 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, однако позже ожидается похолодание.

Недавно главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве. По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами