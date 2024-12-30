Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

МВД: Красная площадь в Москве будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь

Красная площадь будет закрыта для посещения в новогоднюю ночь. Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«ГУ МВД России по Москве информирует о том, что с 18 часов 31 декабря до 8 часов 1 января 2025 года Красная площадь закрыта для посещения», — сообщил собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что исключением станет ГУМ-каток. Он будет работать в соответствии со своим расписанием.

Одним из главных центров притяжения в новогодние праздники традиционно становится Москва. 31 декабря тысячи москвичей и гостей столицы встречают Новый год под бой курантов на Красной площади.

Столица пестрит не только красивыми украшениями, но еще и яркими событиями проекта «Зима в Москве». Например, горожан и туристов приглашают научиться кататься на коньках и лыжах, посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» и многие другие активности.

При этом праздничная программа не ограничивается одной ночью: в столице запланировано множество мероприятий, которые будут идти на протяжении всех зимних каникул. В каких из них стоит поучаствовать и куда непременно нужно сходить в праздники — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что по всей Москве ограничат движение каршеринга.