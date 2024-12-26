От праздничных фестивалей до игр и спорта: гуляем по площадкам проекта «Зима в Москве»

Этой зимой столица пестрит не только красивыми украшениями, но еще и яркими событиями проекта «Зима в Москве». Например, горожан и туристов приглашают научиться кататься на коньках и лыжах, поймать мультяшку и получить городские баллы, попробовать особый новогодний купаж чая и московскую плюшку, а также исполнить мечты тех, кто особенно нуждается в поддержке. Все желающие смогут исполнить детские мечты на площадке акции «Добрая елка», купить одежду, связанную мастерицами старшего возраста, увидеть выставку 16 дизайнерских елей, две из которых оформили Егор Крид и Гоша Рубчинский, а также выпить новогодний купаж «Москва», посетить фестиваль «Путешествие в Рождество» и прокатиться на коньках. Разбираемся, как можно в Москве провести новогодние праздники.

Мечта на елке

Наше путешествие начинается в парке «Зарядье». Здесь, в медиацентре, проходит благотворительная акция «Добрая елка». До 28 февраля ее участники могут исполнить мечты маленьких ребят от 3 до 17 лет, которые остались без попечения родителей или имеют особенности здоровья.

Чтобы сделать это, нужно снять стилизованное под шарик украшение с «Доброй елки» и отсканировать QR-код. После перехода на сайт понадобится заполнить простую анкету. Затем позвонят оператор кол-центра и представитель некоммерческой организации. Первый подтвердит заявку, а со вторым получится обсудить детали и договориться об удобном способе передачи подарка.

«Благотворительная акция «Добрая елка» проходит в Москве в третий раз. В этом году более 1,7 тысячи желаний размещены у нас на сайте, а также по всей столице. На них можно найти абсолютно разные мечты детей. Они мечтают об играх, музыкальных инструментах, книгах, планшетах или новых телефонах. Что важно, тому, кто исполнил чью-то мечту, на электронную почту приходит фотография счастливого ребенка с полученным подарком», — делится Владислава Чечулина, координатор акции «Добрая елка».

Найти «Добрую елку» очень просто: они находятся в самых популярных, знаковых местах города. В «Зарядье», например, дерево можно встретить еще и в центре «Заповедное посольство». Среди других пространств — городские ярмарки, фестивальные площадки «Московских сезонов», Центральный детский магазин и парк развлечений «Остров мечты». Кроме того, елки с желаниями получится найти во многих торговых центрах, ресторанах и отелях. Всего в городе их более 100.

Посетить маркет волшебства, увидеть дизайнерские ели, одежду и не только

Дальше можно отправиться на улицу Кузнецкий мост. Здесь организовали площадку фестиваля «Путешествие в Рождество». Рядом с украшенным Центральным универсальным магазином нас встречает роскошная новогодняя арка, прямо за которой расположился павильон маркета волшебства «Сделано в Москве», стилизованный под огромный подарок. Он открылся 20 декабря.

««Сделано в Москве» предоставляет инструменты для продвижения производителей одежды, косметики, детских игрушек, декора для дома и многих других товаров. Маркет волшебства — это масштабный городской проект, который охватывает семь туристических пешеходных направлений. Мы находимся на одном из них. Здесь у нас представлена категория взрослой одежды и аксессуаров в сегментах премиум и масс-маркет, праздничные наряды, а также свитера, шапки, верхняя одежда и детские вещи», — отмечает Александра Бондарь, представитель проекта «Сделано в Москве».

Например, на маркете волшебства представлен бренд вязаных вещей Granny's. Вещи для него делают восемь мастериц старшего возраста, а сами предметы гардероба быстро раскупают. «У нас довольно семейное производство. Все мастерицы работают дома, в комфортной обстановке, вяжут с большой любовью к своему делу по нашему дизайну», — рассказывает Юлия Алиева, основатель бренда Granny's.

Рядом с маркетом расположилась галерея дизайнерских елей, которая уже давно стала доброй традицией фестиваля «Путешествие в рождество». Всего здесь представлено 16 украшенных деревьев, а об одном из них нам рассказала Радима Бочкарева, сооснователь бренда одежды Ellyme.

«При оформлении ели мы вдохновлялись «Кавказской пленницей» — любимым фильмом нашей семьи. Каждое первое января в обед мы смотрим эту кинокартину. Например, банты на дереве — это важный элемент осенне-зимней коллекции, а еще мы сделали их полосатыми, по подобию тельняшки главного героя Евгения Моргунова. Большие сочные гранаты, которые украшают ель, это тоже отсылка к фильму: когда героиню Натальи Варлей заперли в комнате, ей принесли подрос с угощениями, среди которых были эти самые фрукты», — описывает Радима Бочкарева.

close Евгений Самарин/mos.ru

Авторы других новогодних елей тоже вдохновлялись любимыми с детства фильмами, среди которых «Обыкновенное чудо», «Карнавальная ночь», «Двенадцать месяцев», «Морозко», «Малыш и Карлсон» и многие другие кинокартины. Свои проекты представили, например, дизайнеры Артем Кривда, Гоша Рубчинский и Алена Ахмадуллина, солисты Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин, а также певец Егор Крид. Всего для оформления новогодних елей использовали 4,5 километра гирлянд и более 7,5 тысячи игрушек.

Сам фестиваль «Путешествие в Рождество» — это одно из самых крупных и ярких событий цикла «Московские сезоны», которое объединило 35 площадок по всему городу. Впервые фестиваль развернулся в кинопарке «Москино» и Петровском путевом дворце.

«Флагманской локацией стала Манежная площадь, где можно окунуться в атмосферу новогоднего «Голубого огонька» или почувствовать себя гостем телестудии на Шаболовке. Пространство на Площади революции посвящено любимым праздничным советским комедиям, таким как «Ирония судьбы», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Операция «Ы». На фестивальных площадках получится сделать эффектные новогодние фотографии, гостей ждут бесплатные катки, ледовые шоу, тренировки по фигурному катанию и керлингу, хоккейные матчи, а также мастер-классы: от создания елочных игрушек и приготовления новогодних блюд до записи новогодних видеопоздравлений и научных практикумов МГТУ имени Н.Э. Баумана», — рассказывает Павел Гусев, представитель оргкомитета фестиваля «Путешествие в Рождество».

Попробовать купаж «Москва» и плюшку, стать благотворителем и поиграть

От Кузнецкого моста по украшенным пешеходным переулкам доходим до Тверской площади. Здесь расположилась флагманская площадка фестиваля «Московское чаепитие», украшенная к Новому году. Недалеко от входа стоит большой самовар, где нам предлагают выпить новогодний купаж «Москва». Попробовать чай здесь предлагают бесплатно в течение часа с 16:00: именно во столько исторически начиналось московское чаепитие. Тут его также можно купить в течение дня.

«Летом жители столицы выбрали состав первого купажа чая «Москва», а к Новому году город сделал всем нам такой подарок. В праздничном купаже есть нотки ароматной карамели и белого шоколада. С 28 декабря все желающие смогут посетить здесь чайный клуб и узнать больше о традициях, поучаствовать в чайном мастер-классе, а также увидеть танцевальные и музыкальные номера на сцене для всей семьи», — пригласила горожан и туристов на площадку «Московского чаепития» Ирина Кокорева, представитель столичного Комитета по туризму.

Кстати, с чаем отлично сочетается небезызвестная московская плюшка в виде сердца, которую тоже можно купить на площадках фестиваля «Московское чаепитие». Ее придумал кондитер Николай Маслов, а специально в рамках проекта «Зима в Москве» кондитеры создали еще три вкуса в дополнение к оригинальному рецепту булочки с сахаром. Так, посетителям предлагают попробовать плюшки с корицей, изюмом и маком, в которых больше сдобы и ванили.

close Евгений Самарин/mos.ru

Помимо того, что на Тверской площади этой зимой можно выпить горячий чай и вкусно перекусить, здесь получится стать благотворителем. Новый год — время чудес, поэтому на фестивальных площадках работают «Домики добра» проекта «Москва помогает», где у всех желающих получится передать подарки детям из новых регионов России и участникам специальной военной операции. Для бойцов можно принести теплые вещи и средства личной гигиены, а ребятам — игрушки, книжки, настольные игры, школьные принадлежности и сладкие подарки.

А изучить интересные места столицы и получить городские баллы можно в игре с дополненной реальностью «Зима в Москве». Горожанам и туристам предлагают с помощью своих мобильных телефонов ловить мультяшек, которые спрятались на 150 локациях в разных районах мегаполиса.

Ежедневно к игре присоединяется как минимум тысяча новых игроков. Мультяшки — это виртуальные снежинки, балерина, лиса, снеговик, медведь, а также герои «Союзмультфильма».

close Евгений Самарин/mos.ru

По мере достижения новых уровней в игре открывается доступ к специальным кодам. Их можно активировать на сайте городской программы лояльности «Миллион призов» в разделе «Мои коды» и получить городские баллы, которые, в свою очередь, получится обменять на товары и услуги партнеров программы или направить на благотворительность.

Чтобы поучаствовать в игре нужно скачать приложение Russpass. После регистрации откроется карта Москвы с местами обитания мультяшек. При посещении новогодних площадок нужно открыть приложение и найти героя с помощью камеры смартфона. Одно нажатие — и он пойман.

От мастер-классов и фестивалей до коньков и лыж

Завершить прогулку можно в каком-нибудь московском парке. В этом году Мосгорпарк подготовил масштабную программу, посвященную семейным ценностям.

«Мы порадуем всех мастер-классами, фестивалями, световыми шоу, представлениями на катках в парках. Часть мероприятий уже началась: все желающие присоединились к танцам и караоке, где можно почувствовать себя звездой советской эстрады. Такие события будут проходить каждую пятницу и субботу вплоть до 11 января. Например, 4 января в саду имени Н.Э. Баумана гости услышат симфонический оркестр, а также увидят выступления профессиональных фигуристов и световое шоу. А в парке «Ходынское поле» 7 января всех ждут на рождественском балу, где можно будет повстречать всем известных героев русских сказок: Снежную королеву, Ивана Царевича и Бабу Ягу», — рассказала Юлия Адигамова, директор АНО «Развитие парков».

Безусловно, не осталась без внимания и зимняя инфраструктура. В парках подготовили 85 лыжных трасс, 47 катков, 29 из которых с искусственным льдом, а также горки. На многих площадках есть пункты проката и павильоны, где можно согреться. Кроме того, Москва предлагает широкий выбор зимних спортивных занятий в рамках проекта «Мой спортивный район», который впервые присоединился к «Зиме в Москве».

«Мы планируем, что в рамках проекта «Мой спортивный район» более 8,4 тысячи человек будут учиться кататься на коньках, лыжах и заниматься общей физической подготовкой. У нас есть несколько флагманских площадок — это каток на Северном речном вокзале, где учат стоять на льду, и лыжно-биатлонная трасса «Лужники», на которой проходит множество соревнований. Среди них Pioner Cup — любительские соревнования по биатлону. Еще состоится «Лыжня России» с разными форматами гонок, такими как ретро, ночная и школьная, а также общий забег», — делится Полина Ермошина, куратор тренеров проекта «Мой спортивный район».

Узнавать обо всех спортивных событиях можно на mos.ru, а также сайте проекта «Мой спортивный район».