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По всей Москве ограничат движение каршеринга

По всей Москве введут ограничения для каршеринга в праздничные дни
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Depositphotos

В Москве с 29 декабря по 8 января ограничат движение каршеринга. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Для бесперебойного движения городского транспорта начало и завершение поездок на автомобилях каршеринга в зонах проведения праздничных мероприятий будет ограничено. Перекрытия будут действовать в центре и рядом с площадками «Путешествие в Рождество», — говорится в публикации.

Ограничения будут действовать на улицах Тверская, Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Новый Арбат, Волхонка, Малая Андроньевская, Школьная. Аналогичные меры введут на Лубянском проспекте, Тверском бульваре, Пречистенской набережной, Кремлевской и Москворецкой набережных.

В Дептрансе подчеркнули, что в Москве ежедневно будут работать свыше 90 тыс. легковых такси.

До этого сообщалось, что покупка автомобиля, работавшего раньше в такси, может быть связана с рядом серьезных проблем.

Так, частые поездки и возможные аварии могут привести к различным повреждениям кузова. Важно проверить кузов на наличие следов ремонта. Также возможны проблемы с электроникой и тормозной системой, поэтому надо провести полную диагностику машины перед покупкой.

Ранее петербуржец попал в ДТП, сбежал из больницы и снова устроил аварию.

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