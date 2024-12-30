СК завел дело против солдат ВСУ за обстрел автомобиля с детьми в Судже

СК: заведено дело против украинских боевиков за обстрел машины с детьми в Судже

СК России завел уголовное дело в отношении украинских военных за обстрел гражданского автомобиля в Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Все произошло в августе 2024 года. Украинский беспилотник скинул снаряд на машину в Судже Курской области, в авто располагались люди, в том числе дети 2014 и 2015 годов рождения. Они получили ранения.

Дело завели по статье о совершении теракта против мирного населения. В СК отметили, что виновные будут привлечены к ответственности.

До этого Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще четырех украинских бойцов, взятых в плен российскими военнослужащими, будут судить в Москве по делу о терактах на территории Курской области.

Ранее в России возбудили уголовное дело по факту обстрела ВСУ Рыльска в Курской области.