Четыре пленных бойца ВСУ предстанут перед судом по делу о терактах

СК РФ: четырех пленных бойцов ВСУ будут судить за теракты в Курской области

Четырех украинских бойцов, взятых в плен российскими военнослужащими, будут судить в Москве по делу о терактах на территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, речь идет о членах 64-го отдельного стрелкового батальона 44-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Завершено расследование уголовного дела в отношении <...> Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко. Они обвиняются в совершении террористических актов в Курской области», — говорится в заявлении.

В тексте уточняется, что следователи направили обвинительное заключение и материалы дела во 2-й Западный окружной военный суд. Теперь инстанция должна рассмотреть их по существу.

Как выяснили сотрудники СК РФ, в начале августа 2024 года фигуранты незаконно пересекли российскую границу. Они действовали в составе формирований ВСУ и имели при себе оружие.

Находясь в населенном пункте Снагость, мужчины запугивали мирных жителей и угрожали использовать против них оружие. Более того, украинские бойцы запрещали гражданам РФ свободно передвигаться по селу и неоднократно открывали по людям огонь.

«В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Олексюк, Горбаченко, Андрейченко и Ляшенко задержаны», — отмечается в публикации.

Сейчас обвиняемые находятся в СИЗО.

Ранее в Москве осудили двух украинских бойцов за нападение на Курскую область.