СК: военнопленные ВСУ Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко пойдут под суд

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех военнослужащих 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

По данным следствия, в начале августа текущего года украинские военнослужащие с фамилиями Тяжкороб, Плаксивый, Погромский и Одноочко незаконно пересекли границу Российской Федерации.

Отмечается, что они запугивали и устрашали местное население, дезорганизовывали работу органов власти, блокировали города, минировали местность и открывали огонь по военным РФ и мирным жителям.

25 декабря сообщалось, что суд в Донецкой народной республике заочно приговорил командира полка нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Дениса Прокопенко к 24 годам лишения свободы. В ведомстве отметили, что Прокопенко обвинили в артиллерийском обстреле поселка Старый Крым.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.