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В Москве задержали бывшего министра обороны Армении

112: экс-министр обороны Армении Карапетян задержан в Москве
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Бывший министр обороны Армении Аршак Карапетян задержан в Москве, сообщает Telegram-канал 112.

Отмечается, что Карапетяна задержали на Тверской улице в столице в дневное время.

«Генерал-майор объявлен в розыск в Армении по нескольким статьям — «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Злоупотребление властью»», — говорится в сообщении.

Карапетян занимал пост министра обороны Армении в течение нескольких месяцев в 2021 году.

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