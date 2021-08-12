Шойгу подарил кинжал армянскому коллеге

Минобороны Армении опубликовало в Twitter фото со встречи главы ведомства Аршака Карапетяна в Москве с российским коллегой Сергеем Шойгу, который подарил армянскому коллеге кинжал.

«Министр обороны [РФ] Сергей Шойгу вручил министру обороны Армении кинжал и сказал: «Можно считать, что процесс поддержки вооружения Армении начался», — гласит подпись к фото.

Аналогичный пост есть и в Facebook армянского ведомства.

Накануне Шойгу на встрече с Карапетяном заявил, что Минобороны России готово и дальше помогать Армении в модернизации и реформировании вооруженных сил.

В Минобороны Армении , в свою очередь, высоко оценили военно-политические связи с Россией — Карапетян подчеркнул, что сейчас двусторонние отношения находятся в стадии «перехода на беспрецедентно высокий уровень».

Ранее Шойгу заявил, что уровень доверия к российской армии достигает 86%.