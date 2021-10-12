Министры обороны Армении и России Карапетян и Шойгу провели переговоры в Москве

Министр обороны Армении Аршак Карапетян встретился со своим российским коллегой Сергеем Шойгу, стороны обсудили ряд актуальных вопросов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства Армении.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-российского сотрудничества в сфере обороны, армяно-азербайджанской пограничной ситуации и региональной безопасности», — уточнили в пресс-службе Минобороны Армении.

Встреча глав Минобороны России и Армении прошла 11 октября в Москве. Подробности переговоров Шойгу и Карапетяна пока не приводятся.

Вооруженный конфликт Армении и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном вспыхнул 27 сентября прошлого года. Боевые действия продолжались шесть недель — 44 дня. Согласно официальным данным, стороны потеряли более 3 тыс. солдат, а жертвы среди мирных жителей исчисляются сотнями человек.

Боевые действия были остановлены 9 ноября трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой.

Ранее Азербайджан объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией.