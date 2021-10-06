Азербайджан объявил о начале открытия коммуникаций с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что процесс открытия коммуникаций с Арменией «частично начался». Об этом глава государства сказал в ходе встречи в Баку с представителем Европейского союза в республике Петром Михалко, передает РИА «Новости».

«Мы готовы начать переговоры по мирному соглашению, делимитации, открытию коммуникаций — этот процесс частично начался. Но я думаю, что если Европейский союз будет активно участвовать, — я вижу, что есть такое желание, — это может помочь нам во многих сферах», — сказал азербайджанский лидер.

По его словам, ситуация на Южном Кавказе «может принять совершенно новые масштабы, которых не было 30 лет», а именно, в регионе установится стабильность и мир.

Ранее, 6 октября, сообщалось, что Азербайджан начал использовать для совершения пассажирских рейсов в Нахичевань воздушное пространство Армении. В «Азербайджанских Авиалиниях» подчеркнули, что данный шаг показывает готовность Баку разблокировать транспортные коммуникации в регионе.

Кроме того, в начале октября Алиев заявлял, что готов встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, когда тот будет готов к этому. По словам азербайджанского лидера, эта встреча покажет, что война окончена и страны готовы наладить отношения.

27 сентября 2020 года между Азербайджаном и Арменией вспыхнул вооруженный конфликт, также известный как вторая карабахская война. Боевые действия продолжались шесть недель — 44 дня.

Конфликт был остановлен 9 ноября трехсторонним соглашением о прекращении огня между Ереваном, Баку и Москвой. В соответствии с договором, самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика (в составе Армении — прим.) сохранила лишь треть своей довоенной территории. Для стабилизации ситуации вдоль линии соприкосновения сторон была размещена миротворческая миссия России.