Неизвестные осквернили памятник Победы в Великом Новгороде

В Великом Новгороде правоохранители возбудили уголовное дело после осквернения памятника Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

По предварительной информации, 23 октября неизвестные пришли в городской парк и нанесли надпись на памятник, посвященный победе Советского Союза над фашизмом. Судя по видео, опубликованному ведомством, вандалы оставили надпись «blood» (в переводе с английского «кровь») на основании монумента.

Информация об осквернении памятника появилась в одном из местных Telegram-каналов. После этого правоохранители выехали в парк: они проверяют записи с камер «безопасный город» и расположенных рядом точек питания, а также опрашивают тех, кто возлагал к монументу цветы.

До этого в Старой Руссе Новгородской области группа школьников потушила Вечный огонь.

Ранее. в июне 2024 года, этот же городской мемориал осквернил мужчина — он выбросил в Вечный огонь возложенные к нему венки.