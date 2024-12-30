Генпрокурор Азербайджана поговорил с Бастрыкиным по делу о крушении самолета

Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев находится в интенсивном контакте с генпрокурорами Казахстана, России, председателем Следственного комитета России, а также генпрокурором Бразилии по делу о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГП страны.

В ходе разговора с генпрокурором РФ Игорем Красновым Алиев отметил, что отправленным в Грозный сотрудникам прокуратуры Азербайджана была оказана необходимая поддержка. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин проинформировал Алиева о создании следственной группы по делу.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. 28 декабря президент РФ Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета.

Ранее Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли.