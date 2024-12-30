Пассажирский самолет совершил вынужденную посадку в Братске

Пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) рейса Южно-Сахалинск – Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на справочную аэропорта.

В справочной заявили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира на борту Boeing-737.

В данный момент самолет остается в аэропорту, пассажиру оказывают медицинскую помощь.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачево (Новосибирск), рейс должен прибыть в Новосибирск в 10:20 мск.

Ранее утром сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Читу, совершил вынужденную посадку из-за дебоша пассажира на борту.

По данным «Авиаторщины», один из пассажиров напал на бортпроводницу и угрожал с ней расправиться. Кроме того, он набросился на другого пассажира, скрутил ему руки за спиной и повел к переднему вестибюлю. Мужчина кричал, что проводит на борту «спецоперацию». Командир самолета принял решение посадить его в Омске, где дебошира связали и задержали.

Ранее в Канаде загорелся пассажирский самолет после посадки.