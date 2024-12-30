Экипаж летевшего в ЯНАО самолета доложил о технической неисправности

Самолет из Тюмени приземлился в ЯНАО после сообщения о технической неисправности

Самолет Тюмень — Красноселькуп совершил посадку в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как его экипаж доложил о поломке. Подробности сообщил Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, около 11:47 по местному времени (13:47 мск) экипаж воздушного судна сообщил о технической неисправности, после чего самолет пошел на посадку, которая оказалась успешной.

Отмечается, что в итоге судно отстранили от полетов, и обратно в Тюмень отправится резервный борт. Предполагается, что самолет вылетит в 17:30 (15:30 мск).

Также утром 30 декабря пассажирский самолет Южно-Сахалинск — Новосибирск совершил вынужденную посадку в Братске. В справочной заявили, что причиной стало плохое самочувствие пассажира на борту Boeing-737. После приземления ему оказали медицинскую помощь.

29 декабря сообщалось об инциденте в Красноярске, где самолет, который должен был отправиться в Тюмень, вернулся со взлетной полосы из-за технической неисправности.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» вынужденно посадили из-за дебоша пассажира.