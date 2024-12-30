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В Красноярске самолет вернули на стоянку из-за технической проблемы

Самолет рейса Красноярск — Тюмень вернули на стоянку из-за технической неполадки
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании «Россия», который должен был отправиться из красноярского аэропорта «Емельяново» в Тюмень, вернулся со взлетной полосы из-за технической неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

«Аэропорт Красноярск (Емельяново). 29.12.2024 в 06.40 (мск) возврат ВС с исполнительного старта на стоянку по причине проблемы с противообледенительной системы», — говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал «Авиаторщина» сообщил, что самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Читу, совершил вынужденную посадку из-за дебоша пассажира на борту. По данным авторов, через два часа после вылета один из пассажиров, находившийся в хвостовой части самолета, напал на бортпроводницу, угрожал с ней расправиться и насильно удерживал в заднем вестибюле.

Накануне у вылетевшего из Сургута в Уфу самолета Boeing треснуло лобовое стекло. Капитан доложил о произошедшем, лайнер не подавал сигналов срочности и продолжил следование по плану.

Ранее в Норвегии пассажирский самолет совершил аварийную посадку.

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