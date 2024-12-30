Меркачева рассказала о причине суицида в СИЗО предполагаемого организатора гей-туров

Директор турфирмы «Мен Тревел» Андрей Котов (признан террористом и экстремистом в РФ), обвиняемый в организации гей-туров, мог покончить с собой в СИЗО из-за угроз и страха перед колонией. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева.

«Я подтверждаю суицид, он был совершен в два часа ночи. Нашли его, медикам спасти уже не удалось. Судя по всему, это действительно суицид, потому что у него были серьезные статьи, он понимал, что его ждет в колонии. Ему периодически доходили угрозы, в которых говорили, что вот таких, как он, приверженцев всяких гей-историй, на зоне опускают, и с ними происходят всякие нехорошие вещи. Он был наслышан, он был напуган. Он понимал, что, скорее всего, не вернется живым. Я думаю, что ему и в самом СИЗО угрожали», — сказала она.

Меркачева отметила, что скрыть следы убийства в СИЗО очень сложно, поэтому она считает, что это действительно было самоубийство.

«Все-таки склоняюсь почему к суициду — потому что не удалось бы им скрыть следы убийства, это очень сложно сделать. Там в любом случае прокурор выезжает на место и следователь, поэтому вряд ли бы мы не узнали про то, что это было именно убийство», — добавила она.

29 декабря стало известно, что тело 48-летнего директора туристической фирмы «Мен Тревел» Андрея Котова обнаружили в камере СИЗО «Водник» после того, как он покончил с собой. После случившегося Следственный комитет начал проверку.

Мужчина был фигурантом уголовных дел по статьям «Создание и распространение детской гей-порнографии» и «Организация деятельности экстремистской организации». 2 декабря Головинский суд Москвы арестовал Котова на два месяца. Следствие считает, что директор турфирмы якобы устраивал путешествия исключительно для мужчин с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Сам Котов вину не признавал, а его защита заявляла, что доказательств в деле нет и в информации о турах не было даже намека на ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Кроме того, мужчина утверждал, что его избили во время задержания. По его словам, ночью к нему в дом вломились 15 силовиков, применили физическую силу и угрожали электрошокером.

Ранее в Петербурге участников ЛГБТ-вечеринки задержали «для профилактической работы».