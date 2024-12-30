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В аэропорту Актау произошел авиаинцидент с прилетевшим из Баку самолетом

Tengrinews: у прилетевшего из Баку в Актау самолета произошла проблема с шасси
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Телеграм-канал Tengrinews.kz

В аэропорту казахстанского Актау произошел очередной авиаинцидент с прилетевшим из азербайджанского Баку самолетом. Об этом пишет портал Tengrinews.

Сообщается, что в 9:04 у прилетевшего самолета произошла проблема с носовой стойкой, которая является частью шасси. Аэродромные и наземные службы отбуксировали воздушное судно с взлетно-посадочной полосы.

«Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта Казахстана.

Аэропорт открыт, работает в штатном режиме, отметили там.

По данным портала, речь идет о частном джете Gulfstream, пассажиров на борту не было.

Пассажирский самолет Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (Azerbaijan Airlines), летевший из столицы Азербайджана Баку в Грозный, упал в аэропорту казахстанского Актау утром 25 декабря. 28 декабря президент РФ Владимир Путин позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением самолета.

Ранее Алиев заявил, что повреждения, полученные разбившимся самолетом, были вызваны обстрелом с земли.

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Крушение самолета в Казахстане
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