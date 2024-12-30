Российская компания приостановила поставки зерна в Сирию

Российская компания «СТГ Инжиниринг» приостановила поставки зерна в Сирию после свержения президента Башара Асада. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора компании Дмитрия Трифонова.

«СТГ Инжиниринг» в течение трех лет выполняла функции зернового трейдера, поставляя в Сирию российскую пшеницу», — сказал он.

Он отметил, что компания ввозила около 1,1 млн тонн зерна в месяц — это около половины от общего объема российской пшеницы, поставляемой в Сирию.

Трифонов добавил, что долг Сирии перед «СТГ Инжиниринг» за поставки пшеницы составляет $116 млн. По его словам, компания готова возобновить поставки пшеницы после установления контакта с новыми властями страны.

До этого агентство Reuters сообщало, что Россия временно остановила поставки зерна, в основном пшеницы, в Сирию из-за задержки оплаты. Председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин позднее заявлял, что экспортеры зерна из России не будут расторгать заключенные с Сирией контракты.

Ранее назван объем ожидаемого экспорта российского зерна.