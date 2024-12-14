Экспортеры зерна из России продолжат поставки в Сирию

Экспортеры зерна из России не будут расторгать заключенные с Сирией контракты. Об этом РИА Новости заявил председатель правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуард Зернин.

По его словам, вопрос оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию будет решаться в рабочем порядке. Он отметил, что российская сторона открыта для предложений.

Зернин добавил, что в Союзе ожидают, что ситуация с поставками нормализуется в течение 4-6 недель.

Накануне Reuters сообщал, что Россия временно остановила поставки зерна, в основном пшеницы, в Сирию из-за задержки оплаты.

Два российских сухогруза с зерном, «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес», направлявшиеся в Сирию, остановились на финальной части маршрута. В настоящее время «Ненашев» стоит на якоре между Кипром и сирийским берегом, а «Альфа Гермес» направился в порт Александрии в Египте.

Причина смены курса — нерешенный вопрос с оплатой поставок зерна. На двух этих кораблях в данный момент находятся около 60 тыс. тонн пшеницы.

Ранее назван объем ожидаемого экспорта российского зерна.