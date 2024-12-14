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Россия приостановила поставки зерна в Сирию

Reuters: Россия временно остановила поставки зерна в Сирию из-за задержки оплаты

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Россия временно остановила поставки зерна, в основном пшеницы, в Сирию из-за задержки оплаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в России и Сирии.

Уточняется, что два российских сухогруза с зерном, «Михаил Ненашев» и «Альфа Гермес», направлявшиеся в Сирию, остановились на финальной части маршрута. «Ненашев» стоит на якоре между Кипром и сирийским берегом, а «Альфа Гермес» направился в порт Александрии в Египет.

Причина смены курса — нерешенный вопрос с оплатой поставок зерна, а на двух этих кораблях в данный момент находятся около 60 тыс. тонн пшеницы.

Временное правительство Сирии и России в данный момент обсуждают способы решить эту проблему.

В ноябре вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне составит около 55-60 млн тонн.

Ранее один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза.

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