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Назван объем ожидаемого экспорта российского зерна

Вице-премьер Патрушев ожидает экспорт зерна из России за сезон до 55-60 млн тонн

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Экспорт зерна из России в текущем сельскохозяйственном сезоне составит около 55-60 млн тонн. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев изданию «Эксперт».

«Валовой сбор зерна составит 130 млн тонн, включая 83 млн тонн пшеницы», — отметил он.

Патрушев обратил внимание, что в 2024 году российские аграрии столкнулись с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной урожай поставили под угрозу возвратные заморозки, летом — засуха, а уборке зерна мешали сильные дожди.

Но в итоге, по словам вице-премьера, собранная сельхозпродукция позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал «как по сырью, так и по продуктам переработки».

В конце октября стало известно, что Россия поставила в Катар рекордные 145,5 тыс. тонн пшеницы. Объем экспорта на 41% превысил показатель за весь 2023 год.

Ранее один из главных покупателей российской пшеницы нарастил закупки почти в 1,5 раза.

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