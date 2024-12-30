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В Хабаровском крае поймали тигрят «одноглазой» хищницы

В Хабаровском крае отловили двух тигрят «одноглазой» хищницы
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Александр Чеботарев/VK" class="item-image" loading="lazy">
Александр Чеботарев/VK

В окрестностях села Троицкое в Хабаровском крае отловили тигрят «одноглазой» хищницы. Об этом сообщается на странице управления охотничьего хозяйства правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

Отловом тигрят занимались сотрудники управления и службы по охране животного мира, отмечается в сообщении. Их мать, которая нападала на собак, поймали 18 декабря. В ходе осмотра выяснилось, что у нее поврежден левый глаз.

По данным управления, тигрята чувствуют себя неплохо. Их примерный возраст составляет 6-7 месяцев.

Незадолго до этого сообщалось, что охотоведы прибыли в село Уни Хабаровского края на вызов о нападении тигра на двух собак. Когда мужчины осматривали постройку, хищник прыгнул на одного из них. На правой руке пострадавшего выявили шесть укусов, сейчас он в отделении хирургии.

16 декабря стало известно, что в Нанайском районе Хабаровского края тигр напал на мужчину в глэмпинг-парке «Заповедные места». Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер и раной на пояснице. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он лечится амбулаторно.

Ранее сообщалось, что жители Приморского поселка боятся выходить на улицу из-за тигра.

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