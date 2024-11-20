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В Находке огромный тигр держит в страхе жителей СНТ

Mash: жители Приморского поселка боятся выходить на улицу из-за тигра

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Sourabh Bharti/Shutterstock/FOTODOM

В Находке крупная тигрица несколько дней держит в страхе жителей одного из СНТ, зверь уже растерзал двух собак. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам жителей СНТ «Дружный» хищника уже несколько раз замечали на территории поселка, тигрица напала на двух собак. В СНТ были вызваны охотоведы, которые смогли отогнать хищника, но тигрица вернулась.

Люди боятся выходить по вечерам на улицу и забирают животных в дома.

До этого сообщалось, что вахтовик из ХМАО пострадал из-за нападения волка. Как рассказал сам мужчина, он услышал звуки под строением, где находились несколько работников, и решил, что бультерьер соседей напал на его собаку. Когда вышел, россиянин понял, что к ним пришел волк. Животное напало на человека и нанесло травмы в районе шеи и кистей рук. Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину, в больнице ему оказали всю необходимую помощь.

Ранее россиянин держал в сарае тигра и пытался сбежать с ним от полицейских.

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