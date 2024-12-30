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В Хабаровском крае тигр напал на охотоведа

Mash: в Хабаровском крае тигр набросился на охотоведа, мужчину госпитализировали
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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В селе Уни Хабаровского края тигр набросился на охотоведа, мужчине потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Охотоведы прибыли в село на вызов о нападении тигра на двух собак. Когда мужчины осматривали постройку, хищник прыгнул на одного из них, отмечается в публикации.

«На правой руке пострадавшего — шесть укусов, сейчас он в отделении хирургии», — рассказал Amur Mash.

Тигра пришлось ликвидировать с применением огнестрельного оружия.

16 декабря сообщалось, что в Нанайском районе Хабаровского края тигр напал на мужчину в глэмпинг-парке «Заповедные места». Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер и раной на пояснице. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он лечится амбулаторно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Кроме того, в конце ноября в 20 км от поселка Солонцовый в Хабаровском крае тигр набросился на водителя лесовоза и утащил его в лес. На место происшествия выезжали полицейские. Подробности случившегося неизвестны.

Ранее сообщалось, что жители Приморского поселка боятся выходить на улицу из-за тигра.

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