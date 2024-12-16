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Тигр напал на мужчину на базе отдыха в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на человека на базе отдыха

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СУ СК по Хабаровскому краю

В Нанайском районе Хабаровского края тигр напал на мужчину в глэмпинг-парке «Заповедные места», пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщает СУ СК РФ Хабаровского края.

Инцидент произошел на территории глэмпинга, хищник набросился на отдыхающего. Пострадавшего доставили в больницу с переломами ребер и раной на пояснице. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает, он лечится амбулаторно. При каких обстоятельствах зверь напал на человека — не сообщается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Кировском районе Приморья охотник на медведей подвергся нападению хищника, спасти мужчину не удалось. Охотник выслеживал медведя в 11 км от населенного пункта в Кировском районе. Обнаружив берлогу, он выстрелил, медведь выбрался наружу, но у охотника заклинило ружье, хищник растерзал мужчину. Инспекторы охотнадзора совместно с Кировской общественной организацией охотников и рыболовов со специально обученными собаками выслеживают хищника.

Ранее водитель маршрутки спас женщину от нападения волков в Ленобласти.

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