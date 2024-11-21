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Тигр напал на водителя лесовоза и утащил его в лес в Хабаровском крае

РЕН ТВ: в Хабаровском крае тигр напал на человека

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Ministry of the Russian Federation for the Development of the Far East (Ministry of the Development of the Far East)/Wikipedia

В Хабаровском крае МВД проверяет информацию о нападении тигра на человека, хищник набросился на водителя. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительной информации, инцидент произошел в 20 км от поселка Солонцовый в Хабаровском крае. Полицейские выехали на вызов о возможном нападении тигра на человека.

Хищник набросился на водителя лесовоза и утащил его в лес, другие подробности произошедшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Тернейском районе Приморья медведь напал на рыбака, мужчина выжил, он госпитализирован в отделение реанимации. Двое мужчин отправились на рыбалку и решили переночевать в машине. Ночью в лагерь пришел хищник и забрался под авто, утром один из рыбаков случайно наступил на спящего зверя, который вцепился ему в ногу. Россиянина спас его друг. Пострадавшего госпитализировали, состояние мужчины медики оценивают как тяжелое.

Ранее в Находке огромный тигр держит в страхе жителей СНТ.

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