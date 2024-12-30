Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

Наряду с общими индексациями сотрудники федеральных учреждений, которые находятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2025 году получат дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате. В следующем году вступает в силу соответствующее постановление правительства, рассказала в беседе с агентством «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По ее словам, доплаты вводятся в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Они являются стимулирующими и призваны мотивировать сотрудников на более эффективную деятельность. Надбавки полагаются работниками, заключившим трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет.

Экономист также отметила, что выплаты будут начисляться сотруднику в процентах к окладу в зависимости от фонда оплаты труда отдельного учреждения. Кроме того, есть возможность получать дополнительные выплаты, если работодатели установят из. Например, некоторые компании выплачивают дополнительные средства к отпуску.

Новость дополняется.