Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, кто получит надбавки к зарплате в 2025 году

Доцент Иванова-Швец: в 2025 году часть жителей Крайнего Севера получат выплаты
close
Depositphotos

Наряду с общими индексациями сотрудники федеральных учреждений, которые находятся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 2025 году получат дополнительные стимулирующие надбавки к зарплате. В следующем году вступает в силу соответствующее постановление правительства, рассказала в беседе с агентством «Прайм» Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По ее словам, доплаты вводятся в дополнение к процентной надбавке к зарплате за стаж работы на Крайнем Севере. Они являются стимулирующими и призваны мотивировать сотрудников на более эффективную деятельность. Надбавки полагаются работниками, заключившим трудовой договор с федеральным учреждением на срок не менее трех лет.

Экономист также отметила, что выплаты будут начисляться сотруднику в процентах к окладу в зависимости от фонда оплаты труда отдельного учреждения. Кроме того, есть возможность получать дополнительные выплаты, если работодатели установят из. Например, некоторые компании выплачивают дополнительные средства к отпуску.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами