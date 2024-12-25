Экономисты: расходы компаний на 13-ю зарплату переложат на россиян

В России обсуждается возможность введения 13-й зарплаты. Однако на жителях такая мера скажется негативно – все равно в итоге компании переложат на них понесенные расходы, предупредила в беседе с 360.ru экономист Светлана Петрова.

Напомним, с идеей закрепить норму об обязательной выплаты 13-й зарплаты к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Объясняя свое предложение, он назвал проблемой, что каждая организация принимает решение о выплате премий самостоятельно, и многие из них воздерживаются от ее выплаты. Такая мера поддержки, по его мнению, повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров.

Такая мера поддержки населения вредна для экономики страны в целом, и больше похожа на обычный популизм. И без введения обязательной выплаты 13-й зарплаты работодатели обладают достаточным набором мер для поощрения сотрудников, считает эксперт.

«Можно прописать какие угодное премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше», — пояснила она.

Выплата зарплаты будет сопровождаться и налогами, а компания при отсутствии заложенных на эти цели средств найдет способ взыскать их с работников, а также заложит в стоимость продукции, что повлияет на потребителей. Все это только разгонит инфляцию и нивелирует положительный эффект, убеждена экономист.

Ее поддержал экономист Николай Кульбака, подчеркнув, что компании будут учитывать выплату 13-й зарплаты в расходах в течение всего года.

«Это глупое, популистское и довольно безграмотное решение», — заключил он.

Ранее в Госдуме рассказали об опасном последствии введения нормы о 13-й зарплате.