В Госдуме предложили закрепить норму о выплате 13-й зарплаты перед Новым годом

В ГД предложили закрепить норму о 13-й зарплате перед Новым годом

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением внести в Трудовой кодекс норму об обязательной выплате тринадцатой зарплаты перед Новым годом. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», — говорится в документе.

Миронов напомнил, что действующий Трудовой кодекс РФ наделяет работодателей правом материально поощрять своих сотрудников, в том числе выплачивать им тринадцатую зарплату. Однако решение о выплате такой премии каждая организация принимает самостоятельно, и многие из них воздерживаются от ее выплаты.

Лидер партии считает, что закрепление в Трудовом кодексе нормы об обязательной тринадцатой зарплате повысит мотивацию работников, что особенно актуально в условиях нехватки кадров. Кроме того, дополнительное денежное поощрение поможет семьям, особенно с невысокими доходами, организовать отдых в новогодние праздники.

На прошлой неделе стало известно, что 58% работодателей в России подняли зарплаты своим сотрудникам в 2024 году.

Ранее выяснилось, работники каких сфер ждут повышения зарплаты больше остальных.