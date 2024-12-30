В Новой Москве фейерверк попал в окна квартиры

В населенном пункте Щербинка в Новой Москве салют попал в окна квартиры. Об этом ТАСС рассказали в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, салют попал в окна одной из квартир жилого дома, выбив при этом стекла.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства инцидента. Информации о пострадавших нет.

29 декабря сообщалось, что в Ленинградскую область по заказу спецслужб недружественных стран поступила партия опасных пиротехнических изделий.

27 декабря сообщалось, что в России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров. По данным Telegram-канала Baza, в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения. У некоторых торговых точек не было лицензии или регистрации, а в других пиротехнику продавали детям.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.