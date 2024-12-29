В Ленинградскую область поступила пиротехника по заказу недружественных стран

В Ленинградскую область по заказу спецслужб недружественных стран поступила партия опасных пиротехнических изделий. Об этом сообщается в Telegram-канале областного комитета правопорядка и безопасности.

«Вице-губернатор Ленинградской области Михаил Ильин сообщил о поступлении от силовых структур информации о поставках опасной пиротехники по заказу спецслужб недружественных стран», — говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что в преддверии праздников участились случаи завоза в регион фальсификата пиротехнических изделий (салютов, фейерверков, петард и так далее).

«Они могут содержать взрывоопасные вещества и принести непоправимый вред жизни и здоровью», — предупредили власти.

27 декабря сообщалось, что в России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров. По данным Telegram-канала Baza, в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения. У некоторых торговых точек не было лицензии или регистрации, а в других пиротехнику продавали детям.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.