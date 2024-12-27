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В России начались массовые рейды по магазинам пиротехники

Baza: полиция проводит массовые рейды по магазинам пиротехники в России
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InfinitumProdux/Shutterstock/FOTODOM

В России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров (МФЦ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, за последние двое суток в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения. У некоторых торговых точек не было лицензии или регистрации, а в других пиротехнику продавали детям. Как пишет Baza, один из примеров — мужчина, который торговал пиротехникой с рук на улице Юбилейной в Сочи без какой-либо регистрации в качестве ИП или юридического лица.

Большая часть фейерверков изымается. По данным Telegram-канала, сотрудникам полиции дано поручение отдельно проговаривать с продавцами и владельцами магазинов, чтобы они обращали внимание на покупателей. Если, например, ракетную установку хочет купить 80-летняя бабушка, которая постоянно висит на телефоне, то пиротехнику ей лучше не продавать.

24 декабря сообщалось, что в торговом центре «Слава», расположенном в подмосковном городе Серпухове, произошло задымление внутри МФЦ из-за взрыва фейерверка. Из комплекса эвакуировали посетителей. По данным очевидцев, пожилая женщина запустила салют внутри торгового центра. По предварительным данным, пенсионерка действовала по указаниям мошенников.

Ранее в Госдуме призвали глав российских регионов отказаться от новогодних фейерверков.

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