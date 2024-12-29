Украинский беспилотник атаковал пожарных в Горловке

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал пожарных в Горловке Донецкой народной республики. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В Горловке сотрудники МЧС России прибыли на место возгорания автомобиля из-за сброса взрывоопасного предмета. В этот момент пожарную автоцистерну атаковал вражеский беспилотник», — говорится в сообщении.

Пожарные находились в укрытии, они не пострадали, уточнили в ведомстве. В результате атаки повреждена кабина автомобиля, добавили в МЧС.

В октябре сообщалось, что украинский дрон атаковал пожарную часть в Никитовском районе Горловки. Беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию объекта МЧС. Сотрудники подразделения не пострадали, повреждения получили три пожарные автоцистерны.

А в ночь на 20 сентября сотрудники МЧС работали на месте пожара в Горловке, который начался после обстрела. В какой-то момент в небе заметили несколько беспилотников. Один из них атаковал пожарную цистерну. Личный состав успел укрыться, поэтому обошлось без потерь.

Ранее в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу.