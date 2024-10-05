Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ДНР

Пожарная часть в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) атакована беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что украинские дроны весь вечер кружили над подразделением в Никитовском районе города. В МЧС добавили, что беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Сотрудники подразделения не пострадали, повреждения получили три пожарные автоцистерны, говорится в публикации.

Утром 5 октября глава городского округа Иван Приходько заявил, что девять человек были ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Горловке.

Также зафиксировано прямое попадание в одно из административных зданий в селе Победа. Других подробностей не приводится.

В ночь на 5 октября стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.