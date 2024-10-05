Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский беспилотник атаковал пожарную часть в ДНР

Беспилотники ВСУ атаковали пожарную часть МЧС России в Горловке в ДНР

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Пожарная часть в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) атакована беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве подчеркнули, что украинские дроны весь вечер кружили над подразделением в Никитовском районе города. В МЧС добавили, что беспилотники трижды сбросили боеприпасы на территорию пожарной части.

Сотрудники подразделения не пострадали, повреждения получили три пожарные автоцистерны, говорится в публикации.

Утром 5 октября глава городского округа Иван Приходько заявил, что девять человек были ранены в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Горловке.

Также зафиксировано прямое попадание в одно из административных зданий в селе Победа. Других подробностей не приводится.

В ночь на 5 октября стало известно, что здание администрации Горловки загорелось после атаки трех дронов-камикадзе. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах здания.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами