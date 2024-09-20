Беспилотники атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 20 сентября атаковали сотрудников МЧС во время тушения пожара в ДНР. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, сотрудники МЧС работали на месте пожара в Горловке, который начался после обстрела. В какой-то момент в небе заметили несколько беспилотников. Один из них атаковал пожарную цистерну. Личный состав успел укрыться, поэтому обошлось без потерь.

До этого во время атаки украинских дронов на город Энергодар в Запорожской области был поврежден газовоз. При этом сама заправка, на которой был размещен грузовик, повреждений не получила.

Утром 18 сентября произошел массовый налет дронов ВСУ. По словам директора по коммуникациям станции Евгения Яшина, в настоящее время сохраняется опасность атак беспилотников по инфраструктуре Энергодара, который является городом — спутником Запорожской атомной электростанции.

Ранее в Тверской области после падения обломков беспилотника возник пожар.