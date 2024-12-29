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Протестующие перекрыли проспект Руставели в центре Тбилиси

Протестующие перекрыли проспект Руставели у здания парламента в центре Тбилиси
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Irakli Gedenidze/Reuters

В Тбилиси у здания парламента Грузии на проспекте Руставели оппозиционно настроенные протестующие возобновили акцию, заблокировав движение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На митинг собралось несколько сотен человек. Это уже 31-й день подряд, когда протестующие перекрывают улицы в центре города.

В центре Тбилиси сегодня произошли задержания участников акции протеста. По информации местных СМИ, задержания начались после того, как протестующие перешли с проезжей части на тротуар.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

До этого Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении тех, «кто несет ответственность за подрыв демократии в Грузии или является соучастником этого». Мера затронула около 20 человек, включая министров правительства Грузии, членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, а также частных лиц.

Ранее Зурабишвили присоединилась к акции протестующих в Тбилиси.

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Протесты в Грузии — 2024
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