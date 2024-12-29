В Грузии задержали нескольких участников акции протеста у здания парламента

В центре Тбилиси сотрудники правопорядка задержали нескольких участников акции протеста. Об этом сообщил местный Telegram-канал Tbilisi Life.

По данным журналистов, акция проходила мирно. Силовики начали задерживать граждан после того, как они переместились с проезжей части к тротуару.

Точное количество задержанных не сообщалось.

До этого сообщалось, что сторонники оппозиции, которые вышли на очередную акцию протеста, переместились от дворца президента Грузии к парламенту и перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия, состоящая из 300 человек. Победителем стал единственный кандидат (от «Грузинской мечты») Михаил Кавелашвили.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе выражал надежду, что Зурабишвили не нужно будет силой выдворять из президентской резиденции, и она самостоятельно покинет здание после истечения срока своих полномочий.

Ранее Кобахидзе объяснил, в чем сходство «Майдана» на Украине и протестов в Тбилиси.